Ski alpin – Le cadeau de Noël amer au champion du monde

« Il manque vraiment rien pour ça donne une très bonne journée, s’est exclamé le malheureux après après avoir évacué une grosse frustration. C'est un peu cruel que ça se termine comme ça. C'est le ski. Parfois ça sourit comme à Val d'Isère, parfois non, mais ce qui est sûr c'est que mon ski va bien en ce début de saison. J'ai toujours la confiance que j'avais au début de la deuxième manche, il ya eu juste ce résultat qui fait chier, sur le reste je n'ai rien à me reprocher. Je ne sens pas venir mon erreur, ça va super vite».

Le géant français de 24 a dû laisser la victoire au Norvégien Sebastian Foss-Solevaag qui a accueilli ce cadeau inespéré comme une bénédiction. Le champion du monde de slalom, qui accusait plus d’une seconde de retard sur le Français, a fêté un premier succès sous les projecteurs de la Canalone Miramonti. Il a finalement battu l’autre Tricolore Alexis Pinturault de 10 centièmes et le Suédois Kristoffer Jakobsen, déjà deuxième en Tarentaise, de 11 centièmes.

La remontada de Meillard

Yule et Nef éliminés

Ce deuxième slalom de la saison n’a pas souri non plus à Daniel Yule. Deux fois victorieux ici en 2018 et 2020, dans cette ambiance qu’il adore, le Valaisan de L a Fouly s’est retrouvé relégué à la 36e place et éliminé des 30 rescapés, tout comme Marc Rochat (31e, à 2’’24), Sandro Simonet (39e à 2’’52), Reto Schmidiger (44e à 2’’97) et Noël Von Grünigen (46e à 3’’26). Le Genevois Tanguy Nef, qui avait brillé à Val - d’Isère (4e) avant de sortir, a connu, lui, la même désillusion.