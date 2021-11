Clément Rémiens raccroche le tablier

TF1 : Clément Rémiens quitte «Ici tout commence»

Le comédien ne jouera bientôt plus dans la série de TF1. Il y tenait l’un des rôles principaux.

C’est un choc pour les fans du feuilleton «Ici tout commence», sur TF1. Clément Rémiens, l’un des personnages principaux de la série, a donné sa démission. Après avoir passé quatre années dans la peau du jeune cuisinier Maxime Delcourt, le comédien ressent le besoin de souffler un peu. «Je suis très content de tout ce qui s’est passé mais c’est le rush tout le temps, on n’arrête pas de bosser… et j’ai besoin de voir autre chose», confie-t-il dans «La voix du Nord». Même si la décision de Clément a peiné la chaîne et la production, il n’y a pas eu de tension entre eux. «On travaille ensemble depuis quatre ans, on a fait de belles choses. Ça se passe très bien. Ils ne m’en ont pas voulu… De mon côté, je reste investi jusqu’au dernier clap. J’accompagne Maxime jusqu’au bout», assure l’ancien candidat de «Danse avec les stars».