Yverdon-les-Bains – Clendy-Dessous: la municipalité réaffirme une ligne sans compromis

La m unicipalité appelle à l’évacuation des lieux. « Cette occupation va à l’encontre des procédures et des institutions démocratiques qui forment le socle sur lequel repose la politique de développement urbain menée par la Ville. »

Pas de zone de non-droit

Concrètement, le syndic Pierre Dessmontet et ses collègues appellent les occupants à évacuer les lieux et à libérer le quartier. Ils « prient les instances cantonales compétentes (police, ministère public) d’agir avec la plus grande célérité , afin de mettre un terme à cette situation illégale. »