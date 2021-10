Yverdon-les-Bains (VD) – Clendy-Dessous: les squatters se muent en maîtres des lieux

Le projet de construction de neuf immeubles de trois étages, de commerces et d’un parking souterrain de 170 places dans le quartier de Clendy-Dessous à Yverdon-les-Bains (VD) risque d’être décalé dans le temps. Depuis dimanche matin, un groupe d’une dizaine de squatters s’est installé dans plusieurs maisons prévues pour être démolies dans le cadre dudit projet immobilier.

Cette action, toujours en cours, est la suite d’une protestation plus pacifiste mais tout aussi illégale, qui a eu lieu durant le week-end. En guise de résistance à la bétonisation d’une surface de 1,2 hectare, un jardin collectif a été aménagé et diverses manifestations organisées (spectacles, tables rondes), pour sensibiliser chacun à cette action. «Comme ils s‘y étaient engagés, l e domaine public a été évacué et nettoyé , dimanche en fin de soirée. Parole a été tenue » , raconte le Municipal de la sécurité publique à Yverdon-les-Bains, Christian Weiler.