Netflix: Cléopâtre avait la «peau claire», affirme l’Egypte

Cléopâtre avait la «peau blanche et des traits hellénistiques», a tranché, jeudi, le Ministère égyptien des antiquités, alors que Netflix a annoncé la sortie prochaine d’un docufiction dans lequel une actrice noire incarne la célèbre reine, suscitant des réactions passionnées. «La reine Cléopâtre», produit par Jada Pinkett Smith et présenté comme «fondé sur des reconstitutions et des témoignages d’experts», sera diffusé le 10 mai sur la plateforme de vidéo à la demande.