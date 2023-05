Football: Clichy et son lob de 45 mètres? L’idée vient d’un supporter!

Le Français Gaël Clichy a inscrit un but magique, lors de la victoire 5-0 face à Sion. L’idée lui a été suggérée durant la semaine par un fan de Servette via Instagram.

Gaël Clichy a inscrit un but incroyable, un lob de 45 mètres, après avoir récupéré la balle dans les pieds de Balotelli, si peu concerné… L’idée de ce lob? C’est un fan qui la lui a suggérée via Instagram. Twitter Servette FC

L’explication est limpide. Gaël Clichy en sourit et raconte comment il a inscrit un but extraordinaire, le 3-0 du succès de Servette 5-0 face à Sion. Rappel des événements: Clichy «gratte» le ballon dans les pieds de Mario Balotelli, lève la tête et envoi une frappe lobée de 45 mètres qui finit dans le filet d’un Safarikas, le portier sédunois, déconfit et surpris.

«Bon, je vous raconte la vraie histoire, dit Clichy. Il faut me croire, c’est vrai. Alors voilà: durant la semaine, j’ai reçu via Instagram un message d’un supporter servettien. Il me disait que le gardien de Sion s’avançait souvent et beaucoup. Quand j’ai récupéré le ballon, j’ai pu anticiper, voir la situation et en profiter. J’ai tenté. Cela m’a souri. Mais le plus important, c’est la performance du groupe, les trois points.»

Le Français, qui va sans doute quitter Servette après les trois derniers matches, pourra partir la tête haute. Et il compte bien le faire en laissant Servette à la deuxième place du classement. «C’est une saison exceptionnelle, lance-t-il. Terminer deuxième, ce serait beau, oui. On dit parfois que Genève n’est pas une ville de foot. J’ai de la peine à le croire. Bien sûr, il y a plus de monde pour un derby contre Sion que pour la venue d’une autre équipe, sans doute. Mais c’est à nous d’aller chercher le public. Et des prestations comme celle de ce soir contre Sion y contribue. Servette doit continuer comme ça.»