Berne : Clients de Swisscom priés de patienter pour surfer gratis en train

Annoncé pour la fin de l’été, le délai pour que les clients de Swisscom puissent utiliser internet gratuitement dans les trains CFF a été repoussé. En catimini.

L’option s’appelle Freesurf et, dans certains trains, les clients de Salt, de Sunrise et d’autres fournisseurs de téléphonie mobile peuvent surfer gratuitement. Il suffit de télécharger une application et se connecter via Bluetooth. L’app vérifie que vous êtes dans un train et le tour est joué durant le trajet. Sauf pour les clients de Swisscom. L’opérateur historique n’a pas voulu participer aux premiers tests en 2019. La raison invoquée: de nombreux clients ont des abonnements forfaitaires et n’ont pas besoin de cette option. Or, dès que l’offre a pu être vraiment proposée, Swisscom s’est montré disposé à prendre le train en marche rapporte le «Tages-Anzeiger.»