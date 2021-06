Zurich : Clients en ligne extrêmement impatients

En cas de retard par rapport à la date de livraison prévue, les acheteurs rouspètent. Ils estiment que la fiabilité dans la livraison est au moins aussi importante que sa rapidité, selon le sondage d’une firme de vente online.

La ponctualité, vertu typiquement suisse, se reflète dans les attentes des commandes effectuées sur la Toile: si la livraison du détaillant est retardée d’une journée, 94 acheteurs en ligne sur 100 se montrent compréhensifs. Au-delà de deux jours cependant, une personne sur trois s’énerve. Et en cas de retard de trois à six jours, les trois quarts perdent carrément patience. Voilà ce que révèle une enquête représentative menée par l’institut de sondage GfK pour le compte de Digitec Galaxus.

Mais la vitesse ne fait pas tout non plus: une personne sur cinq accepterait une livraison lente si elle permettait de préserver l’environnement. En outre, un tiers déclare que la rapidité de la livraison et le respect de l’environnement revêtent la même importance. Pour les hommes, il faut que ça aille vite. Près de la moitié d’entre eux font passer leur besoin de nouveau téléphone portable ou de paquet de café en grains, avec livraison dans la boîte aux lettres dès le lendemain, avant l’environnement. En ce qui concerne le lieu de résidence: les citadins et les Romands sont les acheteurs en ligne les plus impatients.