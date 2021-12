Suisse : Clients frustrés de voir des employés avec un masque mal mis

De plus en plus de clients se plaignent de voir dans les commerces des employés qui ne respectent pas les mesures. Pour les entreprises, il s’agit «d’exceptions et de cas isolés».

Alors que cela fait plus d’un an que le port du masque est obligatoire dans les commerces, certains clients se plaignent que les employés ne le portent toujours pas correctement. Des collègues de «20Minuten» se sont rendus dans différentes filiales de Coop, Migros, Denner, Jelmoli et Globus dans la région de Zurich et dans quelques autres cantons et il ne leur a pas fallu longtemps pour voir des employés avec un masque mal mis.

Interrogés, les détaillants sont formels: la plupart de leurs collaborateurs portent correctement le masque. Les observations des clients seraient «des exceptions et des cas isolés», affirme par exemple Cécile Moser, la porte-parole de Jelmoli. Si toutes les entreprises rappellent que leur personnel a été sensibilisé dès le début aux mesures de protection, elles déclarent que les consignes seront rappelées une nouvelle fois.

Pour la psychologue Ronia Schiftan, il est normal que les clients soient frustrés en constatant que certains employés ne respectent pas les règles des magasins alors qu’ils sont eux-mêmes obligés de les suivre. Elle estime qu’il en va de la responsabilité de chacun – employés et clients – d’instaurer une cohabitation pacifique. «En tout cas, j’ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui font fonctionner notre système, relèvent les défis du quotidien et en même temps sourient derrière leur masque», conclut-elle.

Traitée de «salope» après s’être plainte Dans la région de Gossau (SG), une aide-soignante s’est plainte auprès de Coop, après avoir constaté plusieurs fois dans le bus que des employés de la filière ne portaient pas correctement leur masque. Problème: ses plaintes ont été affichées dans la salle de pause. Elle s’est alors fait insulter et traitée de «salope». Interrogée dans «Blick», la porte-parole de Coop – qui a présenté ses excuses à l’aide-soignante – a assuré que «des entretiens avaient été menés avec les individus concernés et que des mesures disciplinaires avaient été prises».