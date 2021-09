Suisse - Clients Migros visés par des escrocs aux bitcoins

Ces derniers temps, plusieurs habitants de la vallée du Rhin ont reçu des flyers prétendument réalisés par Migros. Le bout de papier, visiblement l’oeuvre d’escrocs, invite les gens à verser entre 0,01 et 5 bitcoins (entre 474 et 237’000 francs) sur un compte du géant orange afin de recevoir le double en retour. Selon le flyer, Migros Suisse aurait simplement décidé d’offrir 100 bitcoins, d’une valeur actuelle de 4,7 millions de francs, à ses fidèles clients.

Migros Suisse est au courant de l’arnaque. Comme il ne s’agit pas de la première tentative de phishing (lire encadré), le distributeur a d’ores et déjà entrepris les démarches nécessaires. Il est en contact avec des spécialistes en cybercriminalité de la police et de la Confédération. Christina Maurer, porte-parole de la Fédération des coopératives Migros, affirme par ailleurs: «L’adresse à bitcoins mentionnée sur le flyer n’a pour l’heure pas été utilisée. On dirait que personne ne s’est encore fait avoir.» Elle rappelle que Migros ne demande jamais à ses clients de dévoiler des informations de paiement dans le cadre de ses concours.