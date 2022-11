Conférence sur le climat en Égypte : À la veille de la clôture, la COP27 coince sur les finances

Les discussions financières se déroulent dans un contexte de grande méfiance, les pays riches n’ayant jamais tenu un engagement de 2009 de porter à 100 milliards par an les financements de l’adaptation au dérèglement climatique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre à destination des pays en développement. Charm el-Cheikh, ce jeudi 17 novembre 2022.

«La manière la plus efficace de reconstruire la confiance est de trouver un accord ambitieux et crédible sur les pertes et préjudices et le soutien financier aux pays en développement», a-t-il déclaré en Égypte, à son retour du G20 à Bali. «Nous avons besoin d’action».