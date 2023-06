Sondage votations du 18 juin: un triple oui semble se confirmer

Feu vert pour la loi climat

Dans le détail, on reprend les mêmes et on recommence. Seuls les sympathisants de l’UDC refusent la loi (à 89%), alors que les Verts (91%) et les Vert’libéraux (90%) sont les plus fervents soutiens. Les Suisses romands sont bien plus enthousiastes (61%) que les Alémaniques (53%) et les Tessinois (51%). Enfin, ce sont les jeunes électeurs qui sont les plus favorables, mais les scores sont très proches entre les générations.