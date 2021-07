Environnement : Climat: de grands investisseurs appellent les banques à faire plus

115 investisseurs ont adressé une lettre à 63 banques leur demandant entre autres de renoncer à financer le charbon.

Plus d’une centaine de sociétés d’investissement ont lancé mercredi un appel à plusieurs grandes banques dans le monde comme JPMorgan et Deutsche Bank afin qu’elles en fassent davantage sur le climat, notamment en renonçant à financer le charbon. Ces gérants d’actifs suggèrent qu’ils pourraient soutenir des résolutions poussant les banques à aller plus loin, ou alors à voter contre la réélection des dirigeants par exemple.