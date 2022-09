«Climat de la peur»: Unia rejette les reproches de ses employés

«Unia s’engage pour une société juste et sociale», peut-on lire sur le site du syndicat, un des plus grands de Suisse. Mais l’est-il avec ses propres employés? Non, à en croire la «Basler Zeitung» qui révèle les propos de plusieurs collaborateurs, actuels et anciens, de la section Argovie-Nord-Ouest de la Suisse, faisant de graves reproches à leurs supérieurs. Il est question d’un «climat de peur», de mobbing ou de burn-out notamment au sein du service juridique de la section. Il y régnerait une «culture de la surveillance». Les collaborateurs n’auraient pas le droit d’échanger avec leurs homologues bernois et la quantité de travail serait trop importante. Le service de communication ne serait pas mieux loti: des semaines de 60 heures, des réunions jusqu’à 22 heures et aucun respect pour le temps libre. «Et tout ça justement au sein d’un syndicat», écrit la «Basler Zeitung».