Climat: Des militants colorent l’Aar en vert

À une semaine d’une nouvelle grève pour le climat, des militants souhaitent attirer l’attention sur l’inaction climatique en Suisse. Pour ce faire, ils ont déversé de l’uranine, un colorant qualifié par ces derniers d’«écologique et respectueux de la santé», dans les eaux de l’Aar. Résultat: samedi matin, la rivière abordait des teintes vertes.

Dans un communiqué de presse, le mouvement Climate Strike a revendiqué l’action. Ce dernier en appelle à «un changement dans la société dans son ensemble, qui mette les valeurs écologiques et sociales - et pas toujours des profits plus élevés - au centre des discussions». En août dernier, trois fontaines bâloises avaient connu le même sort, mais l’opération n’avait pas été revendiquée.