Climat, emploi: le Parlement genevois refuse deux initiatives

Genève : Climat, emploi: le Parlement refuse deux initiatives

Deux textes de gauche visant à donner de la place à la verdure et à créer des emplois publics ont été rejetées par le Grand Conseil.

Le Grand Conseil genevois a refusé jeudi, deux initiatives de gauche portant sur le climat et l’emploi. Le premier texte émanait d’actif-trafiC. Il était intitulé «Climat urbain: de la place en ville pour les arbres, la mobilité douce et les transports publics»». Il visait à soustraire au trafic motorisé, chaque année durant dix ans, 1% de la surface de la voie publique des communes de plus de 10’000 habitants. Ainsi que le rapporte la «Tribune de Genève», un contre-projet lui sera opposé.