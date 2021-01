L'Association transports et environnement (ATE) a étudié les mesures prises par les grandes entreprises suisses pour réduire leurs émissions de CO2 dues à la mobilité. Dans son palmarès figurent Swisscom, les CFF, la Fédération des coopératives Migros, Zurich et Swiss Re.

Mobilité respectueuse du climat

Elle a donc enquêté sur les déplacements du personnel en Suisse et à l’étranger, le nombre des véhicules d’entreprise et leur type, ainsi que sur le recours à la visioconférence et au télétravail. Elle s’est également intéressée à la mobilité pendulaire et aux aides pour le vélo et les transports publics.