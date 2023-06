Pas de révolution au sommet de la finance pour le climat à Paris

«Réformer en profondeur»

Paris accueillait de nouveau vendredi une quarantaine de chefs d’Etat et de gouvernement, dont le Brésilien Lula et le Saoudien Mohammed ben Salmane, dans une réunion censée concrétiser des idées nées à la dernière COP, en Egypte, avant la prochaine, aux Emirats arabes unis à la fin de l’année. Dans un palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris, jugé par plusieurs participants mal adapté par son emplacement et son exiguïté, quelques annonces ont été faites. La Banque mondiale prévoit ainsi d’intégrer, à ses accords avec les pays les plus vulnérables, une nouvelle clause de suspension du paiement de la dette en cas de catastrophe.