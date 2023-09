Climat: La pub génère jusqu’à 7% des émissions de CO2 de la Suisse

Les transports zurichois polluent deux fois moins

En 2021, le groupe Coop est celui qui a dépensé le plus d’argent pour la publicité. À eux seuls, ses supermarchés ont dépensé 385 millions de francs en pub. Ils sont de loin responsables des émissions et de l’impact environnemental lié à la pub les plus importants au sein du groupe, devant Interdiscount et Fust. En tout, le groupe a généré entre 300’000 et 760’000 tonnes d’équivalents CO2, soit jusqu’à 9% de l’ensemble des émissions liées à la pub en Suisse. C’est plus du double des émissions dues aux transports de la ville de Zurich en 2020. Le groupe Migros a lui dépensé 241 millions de francs en publicité. Le département supermarchés est loin devant Digitec/Galaxus et Denner. En tout, le groupe a généré entre 215’000 et 540’000 tonnes d’éq. CO2, soit 7% de l’ensemble des émissions.