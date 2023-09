Climat: La Suisse jugée trop lente dans sa transition énergétique

Trois obstacles majeurs

Si elle salue les offensives solaires et éoliennes du pays, l’AIE estime que la Suisse doit prendre des mesures rapidement pour réduire trois obstacles majeurs. Le premier est le manque de main-d’œuvre qualifiée en lien avec les énergies renouvelables (pompes à chaleur, bornes de recharge pour les véhicules électriques, par exemple). Le deuxième concerne la lenteur des procédures d’autorisation relatives aux installations de production d’énergies renouvelables et aux réseaux électriques. Enfin, l’AIE désigne, comme troisième obstacle, les ruptures qui surviennent dans les chaînes d’approvisionnement au niveau international et touchent les éléments de construction et équipements relevant du secteur de l’énergie.