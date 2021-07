Allemagne : Climat: l’aspirant à la succession de Merkel attendu au tournant

Après les inondations meurtrières de la semaine dernière en Allemagne, les questions écologiques vont peser sur le candidat Armin Laschet.

Dans un sondage cette semaine de l’institut Civey pour le magazine Der Spiegel, seulement 26% des quelque 5000 personnes interrogées le considèrent comme un bon gestionnaire en cas de catastrophe. «De façon générale, on montre ce dont on est capable pendant les crises», estime Hans Vorländer, professeur de sciences politiques à l’Université technique de Dresde. Il cite Gerhard Schröder, l’ancien chancelier social-démocrate, qui avait largement dû sa réélection à sa gestion rapide et efficace lors des crues de l’Elbe en 2002. Ou encore Angela Merkel, dont les 16 ans de règne auront été marqués par des crises à répétition. Or sur ce terrain, Armin Laschet, qui a pris les rênes du parti CDU en janvier, a toujours «manqué de détermination», juge le politologue.