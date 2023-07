Climat: L’Inde et les Emirats s'engagent pour la réussite de la COP28 à Dubaï 

«Actions concrètes»

La COP28 se tiendra fin novembre dans la deuxième ville des Emirats, après la capitale Abou Dhabi, dans un contexte de divergences entre les pays du Nord et du Sud, les premiers appelant à la réduction des énergies fossiles et les seconds à plus d’efforts financiers des pays riches. «Les Emirats arabes unis et l’Inde sont unis dans leur détermination à assurer la réussite de la COP28 en tant que conférence inclusive et orientée vers les actions concrètes», ont-ils déclaré dans un communiqué conjoint, à l’issue d’une rencontre entre Narendra Modi et le président émirati Mohammed ben Zayed à Abou Dhabi.