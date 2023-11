Climat: l’UE s’accorde pour réduire ses émissions de méthane

L’UE a trouvé, mercredi, un accord pour durcir les règles sur les rejets de méthane des puits d’hydrocarbures et mines de charbon, afin de réduire de 30% d’ici 2030 les émissions européennes de ce puissant gaz à effet de serre.

«Le texte représente une contribution essentielle à l’action en faveur du climat , car le méthane est un puissant gaz à effet de serre , le deuxième après le dioxyde de carbone, dans sa contribution globale au changement climatique et responsable d’un tiers du réchauffement actuel», a souligné Teresa Ribera Rodriguez, ministre espagnole de la transition écologique, dont le pays assure la présidence tournante du Conseil de l’UE jusqu’à fin décembre.

Nouvelles exigences

Le règlement introduit de nouvelles exigences pour les secteurs du pétrole, du gaz et du charbon en matière de mesure, de déclaration et de vérification des émissions de méthane, et instaure des mesures d’atténuation pour éviter ces émissions.