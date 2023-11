Un compromis a été trouvé, samedi, entre pays du nord et du sud sur la création d’un fonds sur les «pertes et dommages» climatiques des pays vulnérables.

Climat : «Pertes et dommages»: un cap décisif franchi avant la COP28

Sultan Al Jaber, président de la COP28. AFP

Pays du nord et du sud sont parvenus samedi à un fragile compromis sur les contours du futur fonds sur les «pertes et dommages» climatiques des pays vulnérables, ouvrant la voie à un accord lors de la COP28 de Dubaï sur cette question cruciale pour la réussite du sommet.

L’adoption sur le principe de ce fonds avait été considérée comme le résultat majeur de la COP27 en Égypte l’an dernier, et les discussions sur sa mise en œuvre (fonctionnement, donateurs, bénéficiaires…) ont été confiées à un comité de transition.

Samedi soir, une cinquième et ultime réunion de ce comité s’est conclue par l’adoption d’un texte de recommandations, malgré les réserves des États-Unis et de plusieurs pays en développement lors d’une séance plénière retransmise en ligne, a constaté l’AFP. Le texte propose d’établir le fonds provisoirement, pour quatre ans, au sein de la Banque mondiale, ce que refusaient initialement avec force les pays en développement, qui accusent l’institution d’être aux mains des occidentaux et inadaptée à leurs besoins.

«Il est maintenant impératif que nous activions et capitalisions rapidement le fonds», car «le monde n’a pas besoin d’un compte bancaire vide» mais «d’un fonds opérationnel qui puisse réellement faire la différence», a déclaré le président émirati de la COP28, Sultan Al Jaber, dans un message lu aux délégués à l’issue de la réunion. Le texte de recommandations doit encore être finalisé et approuvé par les pays du monde entier lors de la 28e Conférence climat des Nations Unies à Dubaï (30 novembre-12 décembre).

«Jour sombre»

Et les débats à la COP28 s’annoncent encore houleux: «Bien que nous ayons accepté le texte, il reste en deçà de nombreuses demandes des pays en développement, à commencer par l’ampleur du fonds, les sources de financement, etc», a déclaré le délégué égyptien Mohamed Nasr lors de la réunion.

«Les recommandations sont faibles car elles ne font pas mention de la taille du fonds ni d’un plan clair de capitalisation», a abondé auprès de l’AFP Harjeet Singh, de l’ONG Climate Action Network, déplorant «un jour sombre pour la justice climatique». «En outre, les États-Unis font pression pour que l’adhésion soit volontaire pour les pays développés», a-t-il ajouté, alors que les délégués des pays du sud défendaient une contribution obligatoire, en vertu de la responsabilité historique prépondérante des pays riches dans les émissions de gaz à effet de serre à l’origine du réchauffement climatique.

100 milliards de dollars d’aide

En vertu de cette responsabilité historique, établie par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre le changement climatique, les pays développés ont promis 100 milliards de dollars d’aide annuelle aux pays en développement. Mais leur défaillance jusqu’à ce jour à honorer cette promesse est devenue un motif de tension majeur dans les négociations climat, faisant craindre une contribution limitée des pays riches au nouveau fonds.

«Il est essentiel que ce fonds puisse recevoir des contributions financières du plus large éventail possible de sources, y compris des sources innovantes telles que les marchés du carbone, les mécanismes de taxation internationale et autres», a déclaré samedi à l’AFP un porte-parole du département d’État.

Cet argument des États-Unis, partagé par l’Union européenne, s’inscrit dans un débat de plus en plus vif sur la nécessité d’élargir les sources de financement pour l’adaptation au changement climatique et la transition énergétique des pays du sud, dont les besoins estimés se chiffrent en milliers de milliards de dollars, 100 fois supérieurs à l’aide publique des pays du nord.