ONU : Climat: reprise des négociations, après la relance politique

Il reste plusieurs questions à régler aux Nations Unies avant la Conférence climat prévue dans six mois.

À six mois d’une Conférence climat cruciale, les Nations Unies reprennent lundi – par visioconférence – des négociations sur les dossiers non résolus, alors que l’élection de Joe Biden a redonné un coup de fouet à la lutte contre le réchauffement climatique.

La pandémie de Covid-19 a percuté le calendrier de la diplomatie du climat, à l’arrêt depuis l’échec de la COP25 de Madrid fin 2019. Les attentes se concentrent donc sur la COP26, reportée d’un an et désormais prévue en novembre à Glasgow.

Un activisme bienvenu alors que les scientifiques alertent sur l’urgence face à un bouleversement qui menace de conséquences irréversibles. Les catastrophes climatiques se multiplient alors que s’enchaînent les années les plus chaudes et que s’éloigne la possibilité de tenir les objectifs de l’accord de Paris de 2015: limiter le réchauffement à +2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, et si possible +1,5 °C.