Hockey sur glace: Climat tendu en Ajoie avant de défier La Chaux-de-Fonds

Julien Vauclair et Ajoie veulent à tout prix éviter de descendre en Swiss League.

«La tension et le stress commencent à monter.» À quelques heures du début du barrage de promotion-relégation entre le HC Ajoie (National League) et le HC La Chaux-de-Fonds (Swiss League), les supporters jurassiens retiennent leur souffle. À l’image d’André (68 ans), ils sont conscients de l’énorme enjeu que revêt cette série au meilleur des sept matches. «Ce serait la catastrophe si Ajoie venait à être relégué, alerte notre interlocuteur, rencontré sur une terrasse de Porrentruy. C’est presque inimaginable, après tout ce qu’a investi le club et vu la manière dont il s’est professionnalisé.»