Covid-19 à Genève : Cliniques privées à nouveau réquisitionnées

En raison de la pandémie de Covid-19, dès le 15 décembre, les établissements médicaux privés devront pouvoir prendre en charge les patients nécessitant une opération chirurgicale urgente.

Le Canton de Genève réquisitionne à nouveau ses cliniques privées pour faire face à l’augmentation des hospitalisations liées au Covid-19 aux HUG. Ceux-ci sont contraints de réorganiser et de limiter leurs activités chirurgicales. Par conséquent, dès le 15 décembre, la Clinique Générale-Beaulieu, la clinique Hirslanden-la Colline, la clinique Hirslanden-les Grangettes et l’Hôpital de la Tour devront mettre à disposition leurs structures pour assurer la prise en charge des patients ayant besoin de soins chirurgicaux urgents. Un tel transfert de charges s’était déjà produit au printemps 2020 et entre l’automne et l’hiver 2020-2021.