Neuchâtel : Cliniques privées prêtes à se mobiliser

Alors que les établissements hospitaliers publics sont surchargés, La Providence et Montbrillant propose d’effectuer certaines des interventions chirurgicales menacées d’être repoussées.

Certains patients, dont les opérations risquent d’être déprogrammées dans les hôpitaux publics, pourraient être pris en charge à La Providence, à Neuchâtel, DR – hopital-providence.ch

Alors que le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), saturé, a annoncé fin avril qu’il allait devoir repousser des interventions chirurgicales non urgentes, des établissements privés viennent à sa rescousse, comme au plus fort de la crise Covid. L’hôpital de la Providence, à Neuchâtel, et la clinique Montbrillant, à La Chaux-de-Fonds, qui font partie du même groupe, ont proposé d’accueillir sans délai des patients du RHNe pour leur éviter de voir leurs opérations déprogrammées.

La surcharge des établissements de soins publics est liée au fait qu’ils s’occupent d’une quarantaine de patients, souvent âgés, qui n’auraient plus besoin de soins mais qui ne sont pas assez autonomes pour rentrer chez eux. Et comme la place manque en EMS ou en clinique de réadaptation, ils sont gardés à l’hôpital. Dans cette situation, le groupe Swiss Medical Network a mené des discussions avec la direction du RHNe et a affirmé sa volonté d’apporter sa contribution en assurant certaines opérations.

De plus, une aide sur le plus long terme a été proposée, via les sites de Moutier et de Saint-Imier de l’Hôpital du Jura bernois, qui fait aussi partie du même groupe. Ces deux établissements pourraient accueillir rapidement sept patients au total, afin d’alléger quelque peu la surcharge du RHNe, a précisé lundi Swiss Medical Network dans un communiqué.