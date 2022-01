Basketball : Clint Capela blessé, les Hawks ne décollent pas

Atlanta a subi sa 22e défaite de la saison, face aux Clippers (106-93). La nuit a surtout été marquée par le retour sur les parquets de Klay Thompson, 941 jours plus tard.

Toujours privé de Kawhi Leonard (genou) et Paul George (coude), qui pèsent une bonne cinquantaine de points, Los Angeles a su répondre collectivement, avec sept joueurs au-dessus de dix unités, parmi lesquels le surprenant Amir Coffey (21 pts, record personnel battu), le cadre Marcus Morris (15 pts) et le vétéran Serge Ibaka (16 pts).

Klay Thompson «is back»

Ne manquait plus que ce fameux panier à trois points, spécialité qui a fait de lui et Stephen Curry, entre 2015 et 2019 avec trois titres de champion à la clé, les «Splash Brothers», la meilleure paire de shooters de l’histoire. La quatrième tentative a été la bonne et il y en eut deux autres de réussies.