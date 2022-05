Basketball: Clint Capela en équipe de Suisse, ça discute

Il n’a pas encore pris sa décision

Les deux hommes pourraient enfin collaborer d’ici quelques semaines. En clôture de sa campagne de pré-qualification à l’Euro 2025, la sélection - actuellement en tête de son groupe avec trois victoires et une défaite – affrontera Chypre le 30 juin, puis l’Irlande le 3 juillet. Et à cette occasion, la Fédération a bon espoir de pouvoir faire appel au Meyrinois.

Qu’elle réalise ou non une pige avec l’équipe nationale, la star des Hawks a de toute façon prévu de se rendre en Suisse. Plus précisément à Genève, sa ville natale. Pour se ressourcer auprès de sa famille, d’une part, et parce qu’un beau programme l’attend sur place. Du 11 au 15 juillet se déroulera, à Thônex et Meyrin, la troisième édition de son camp dédié aux jeunes.