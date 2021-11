Basketball – Clint Capela énorme, mais battu

Après sept victoires consécutives, Atlanta a été freiné samedi soir. Les New York Knicks ont en effe battu les Hawks (90-99), qui ont perdu sur blessure Bogdan Bogdanovic et Cam Reddish. Les deux joueurs vont passer des IRM pour évaluer la gravité de leur blessure.

Même s’il a connu la défaite, le pivot genevois d’Atlanta Clint Capela a une nouvelle fois été énorme. Aligné pendant plus de 35 minutes, il a capté pas moins de 21 rebonds (5 offensifs), et a inscrit 16 points (8 sur 14 au tir). Il a de plus réussi 3 blocks. Il a terminé la rencontre avec un différentiel de +7, le meilleur de son équipe.