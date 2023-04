Basketball: Clint Capela et Atlanta relancent le suspense face à Boston

Les Celtics, eux, ont payé leur deuxième quart-temps raté (30-41). Jayson Tatum était là (29 points) mais ses 10 rebonds n'ont pas suffi à empêcher Atlanta de dominer largement dans ce domaine. «C'est simplement une question de volonté, et ils en voulaient plus ce soir», a jugé son coéquipier Marcus Smart (24 points, 8 passes).

Denver entrevoit la qualification

Le suspense, en revanche, s'étiole dans la confrontation a priori la plus déséquilibrée entre Denver et Minnesota. Les Nuggets, No 1 à l'Ouest, ne sont plus qu'à une victoire des demi-finales de conférence après leur troisième succès de rang (120-111). Après deux revers nets dans le Colorado, les Wolves ne sont pas parvenus à inverser la tendance à domicile.