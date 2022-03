Basketball – Clint Capela et les Hawks à nouveau battus

Face aux Bulls, le pivot camerounais candidat au trophée de MVP, a réussi pour la dixième fois de la saison un «combo» à au moins 40 points et 10 rebonds (14 exactement, auxquels il a ajouté 3 contres et 2 interceptions). Il lui reste 18 rencontres pour réitérer cette performance trois fois et battre le record de Moses Malone, ancienne gloire de Philly en 1981-1982, et Russell Westbrook, quand il évoluait au Thunder d’Oklahoma City en 2016-2017, tous deux ayant été désignés meilleur joueur de ces saisons-là.