Basketball : Clint Capela et les Hawks arrêtés par les Cavaliers

En NBA, malgré un double-double du pivot genevois, Atlanta a été battu à Cleveland dans la nuit de samedi à dimanche (101-95). Succès des Bulls et des Bucks.

Clint Capela et Atlanta n’ont pas réussi à se défaire de Jarrett Allen et des Cavs.

Atlanta n’est pas parvenu à enchaîner un deuxième succès d’affilée dans la nouvelle saison de NBA. Après avoir battu Dallas, les Hawks ont cette fois cédé à Cleveland. Dans la nuit de samedi à dimanche, ils se sont inclinés 101-95, malgré un double-double de Clint Capela, son 2e de l’exercice . Le Genevois a inscrit 10 points et capté 14 rebonds, en 27 minutes de jeu.

Les hommes de Nate McMillan ont perdu cette rencontre lors du 3e quart, perdu 31-17, alors qu’ils menaient de 3 longueurs à la pause (52-55). «Ils ont plus travaillé que nous et se sont montrés plus agressifs, a reconnu le coach des Hawks. Ils nous ont étouffé de sorte que nous ne parvenions pas à développer notre jeu».