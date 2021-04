Basketball - Clint Capela et les Hawks atomisés par Philadelphie

Clint Capela et les Hawks n’ont pas fait le poids contre Joel Embiid et les 76ers.

Capela en dessous de ses standards

Alors que Philadelphie était au complet, Atlanta était privé de ses maîtres à jouer: Bogdan Bogdanovic, Trae Young et Kevin Huerter n'étaient pas sur la feuille de match. «Quand vous avez des gars aussi importants qui sont indisponibles, c'est difficile’», a avoué John Collins, meilleur marqueur des Hawks durant cette partie (21 points). ‘»Surtout contre une grande équipe comme Philly. Mais nous aurions pu être plus compétitifs sur le terrain».

Les Suns au soleil

Chris Paul brillant

Face à ces derniers, Chris Paul a réalisé un excellent match, inscrivant 28 points, dont 15 dans le dernier quart-temps, en plus de ses 10 passes et trois interceptions. Son équipier Devin Booker a également livré une partition très honorable, avec 21 points et six rebonds.