NBA : Clint Capela et les Hawks craquent contre LeBron James

Malgré les 16 points et 13 rebonds du Genevois, Atlanta a cédé en fin de match contre le champion en titre. Insulté par une spectatrice, «LBJ» a inscrit 9 points en une minute (107-99).

Les Lakers ont bouclé leur road-trip par un 5e succès en 7 matches à Atlanta, où LeBron James a pris les choses en main en fin de match, après avoir été insulté par une spectatrice aussitôt éjectée de la salle, lundi en NBA. Dans les rangs des Hawks, Clint Capela a passé 30 minutes sur le parquet, captant 13 rebonds et inscrivant 16 points, pour une passe décisive et 3 blocks. Les coéquipiers du Genevois menaient pourtant à la fin du troisième quart (76-75). Mais les Lakers ont infligé un partiel 11-0 à leurs adversaires à la reprise. Grâce notamment à 6 points de Capela, Atlanta est alors revenu à une longueur de la franchise californienne (98-97). Avant le récital du «King».

«LBJ» a le dernier mot

Plus tôt, les arbitres ont dû arrêter brièvement la rencontre alors qu’une supportrice des Hawks, debout tout près du parquet, son masque rabaissé sur le cou, invectivait James. Le service d’ordre de la salle, où quelques fans étaient autorisés à assister au match, est intervenu pour l’expulser, ainsi qu’une autre femme et deux hommes l’accompagnant.

«Ils ont dû boire des verres»

«Il y a d’abord eu un échange entre deux hommes adultes, il a dit son mot, j’ai dit mon mot. Et puis quelqu’un d’autre est intervenu et a dit ce qu’elle avait à dire. Mais je ne pense pas qu’ils auraient dû être mis dehors. Ils ont dû boire quelques verres, ça va», a dédramatisé «LBJ», ajoutant être «content que les fans soient de retour dans les salles. Cette interaction me manque. J’en ai besoin».