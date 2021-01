Même Atlanta, équipe pas toujours constante en raison de son jeune âge, n’a fait qu’une bouchée du cancre de la Ligue. Portés par un Trae Young devenu le joueur le plus rapide de l’histoire à atteindre les 400 paniers à 3 points marqués et encore auteur de 41 unités, les Hawks ont pris le large dès le premier quart-temps. Aligné 30 minutes, Clint Capela a livré un nouveau «double double» avec 13 points, 14 rebonds et 3 contres pour un différentiel de +15.

Parmi les autres rencontres de la nuit, Utah et Philadelphie, respectivement vainqueurs de Dallas et à Minnesota, ont conforté leur domination en tête des deux conférences vendredi en NBA, les Clippers et Brooklyn l’ayant également emporté à Orlando et Oklahoma City, mais pas Milwaukee à la Nouvelle-Orléans.