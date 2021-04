Getty Images via AFP

En l'absence du meneur Trae Young, touché à un genou, Atlanta a su faire parler sa force collective, avec 7 joueurs avec 10 points et plus. Dans ce domaine, Bogdan Bogdanovic (26 pts) et Kevin Huerter (24 pts) se sont particulièrement illustrés. Clint Capela a de son côté à nouveau été un pion essentiel de son équipe.