Basketball : Clint Capela et les Hawks font tomber Portland

Lors d’une soirée de NBA placée sous le signe des super-héros, Atlanta s’est imposé 123-114 face aux Trail Blazers.

Getty Images via AFP

Grâce à son succès 123-114 contre Portland dans la nuit de lundi à mardi, Atlanta a enregistré son 36e succès de l'exercice – pour 30 revers – et consolide du même coup sa 5e place de la Conférence est. A cette occasion, Clint Capela a réalisé son 44e «double-double» de la saison.

Avec 21 points et 11 passes décisives, Trae Young a également livré la marchandise. Tout comme Capela. Le pivot genevois, aligné durant 35 minutes, a capté 10 rebonds et marqué 11 points. Ce qui a permis à Atlanta de dominer chaque quart-temps, pour finalement s'imposer avec 9 longueurs d'avance.

Anthony dans l’histoire

Des super-héros

En partenariat avec «Marvel», les stars de la NBA arboraient dans la nuit de lundi à mardi des habits de super-héros: Russell Westbrook celui d’«Iron Man», Stephen Curry de «Mr Fantastic» et Julius Randle de «Black Panther» pour faire gagner respectivement Washington, Golden State et New York.