Basketball : Clint Capela et les Hawks renouent avec la victoire

Après trois défaites consécutives, Atlanta a retrouvé le chemin du succès face à Chicago. Match de tous les records à Oklahoma City.

Bojan Bogdanovic a été déterminant en attaque (34 pts) en l’absence de Donovan Mitchell et Mike Conley. Rudy Gobert a été très actif (13 pts, 16 rbds). En face, Fred VanVleet s’est démené en vain (30 pts).

Deux rangs derrière Utah, se trouve désormais Denver qui a battu et du même coup dépassé les Clippers (110-104), grâce à Nikola Jokic (30 pts, 14 rbds, 7 passes), auteur d’un match de MVP, trophée qu’il convoite, et Michael Porter Jr (25 pts).

Westbrook et Doncic régalent

Un ultime rebond du prodige slovène, son 12e du match, après une tentative manquée derrière l’arc de Bradley Beal (29 pts), a permis aux Mavericks de décrocher une troisième victoire d’affilée (125-124). Neuf secondes plus tôt il avait délivré sa 20e passe à Dorian Finney-Smith, pour le tir primé décisif. Ajouté à ses 31 points, ces statistiques reflètent un joli triple-double.

Malgré ce 2e revers en dix matches, les Wizards conservent un matelas confortable à 10e place à l’Est. Avec un même bilan (36-27), Dallas devance désormais les Lakers (6e), car ils mènent 2-1 dans leurs confrontations directes. LeBron James & co vont devoir se battre pour éviter les barrages.

Young remplume les Hawks

Après trois défaites consécutives, il y avait une petite urgence de victoire pour Atlanta, afin de conserver la cinquième place à l’Est. Mission accomplie aux dépens de Chicago (108-97), grâce à Trae Young (33 pts, 7 passes), bien aidé par Clint Capela, qui s’est fait l’auteur de 20 points (8 sur 9 au tir) et qui a capté 11 rebonds, signant au passage son 43e «double double» de la saison.

Atlanta conserve une victoire de mieux sur Boston (6e) et Miami (7e), qui s’est imposé à Cleveland (124-107). Le Heat a récité une excellente partition collective, ses titulaires du soir inscrivant chacun entre 13 et 22 points, le meneur Kevin Nunn ayant été le plus prolifique.