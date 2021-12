Basketball - Clint Capela et les Hawks retrouvent le succès

Clint Capela et les Hawks ont gagné pour la quatrième fois d’affilée à l’extérieur.

Après avoir subi leur troisième défaite consécutive la veille, les Hawks de Clint Capela ont retrouvé la victoire dans la nuit de lundi à mardi. Atlanta s’est imposé 121-110 sur le parquet des Minnesota Timberwolves et a signé sa quatrième victoire d’affilée à l’extérieur.

Les Hawks ont réussi 25 tirs à 3 points, ce qui constitue le record de la franchise. Trae Young, meilleur marqueur d’Atlanta (29 pts dont 4 à 3 points, 11 passes, 7 rebonds) et le Français Timothé Luwawu-Cabarrot, encore titulaire et excellent (23 pts, dont 7 sur 14 tentatives derrière l’arc) se sont illustrés lors de ce match.

Le Genevois Capela a joué 30 minutes, inscrivant 9 points, 16 rebonds et 4 assists pour les Hawks, qui pointent à la dixième place du classement de NBA.

Les Warriors et les Suns cavalent

Le leader à l’Ouest Golden State, facile contre Orlando, et son dauphin Phoenix, péniblement contre San Antonio, se sont aussi imposés lundi en NBA.

Et la réussite ne l’a pas fui face au Magic (31 pts, 8 passes), avec un 7/12 à longue distance – dont un au buzzer de la ligne médiane – le rapprochant désormais à 15 unités du record historique de tirs à trois points réussis détenu par Ray Allen (2.973), qui pourrait être effacé d’ici la fin de semaine.

Sans sourciller donc, avec Andrew Wiggins plus adroit encore que Curry dans cet exercice (8/10, 28 pts), les Warriors l’ont emporté (126-95), atteignant le cap des 20 victoires (4 défaites), tout comme les Suns.

Sans Devin Booker (ischio-jambiers), ces derniers s’en sont remis à Chris Paul pour venir à bout des Spurs (108-104). Le meneur vétéran a inscrit 10 de ses 21 points (10 passes) dans le dernier quart-temps et réussi un contre crucial à 1 min 25 sec du terme sur Dejounte Murray (17 pts, 14 passes).

Chicago conforte sa 2e place

Même privé de DeMar DeRozan (protocole Covid-19), Chicago n’a rien perdu de son basket énergique et plaisant, incarné par Zach LaVine (32 pts, 8 passes), Lonzo Ball et Nikola Vucevic apportant chacun 20 points et 10 rebonds.