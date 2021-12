Basketball : Clint Capela et les Hawks dominés par Charlotte

Malgré les 14 rebonds du pivot genevois, Atlanta s’est incliné 127-130 face aux Hornets. Le Jazz s’est imposé de justesse à Cleveland.

Clint Capela et les Hawks ont concédé dans la nuit de dimanche à lundi leur 3e revers de rang à domicile en NBA. Charlotte, bien que privé de LaMelo Ball, s’est imposé sur le parquet d’Atlanta (127-130) au terme d’un match durant lequel les deux équipes ont souvent oublié de défendre. Les Hornets, plus réalistes dans les dernières minutes, en ont profité à l’image de Miles Bridges (32 pts), bien épaulé par Kelly Oubre Jr (28 pts).

Côté géorgien, John Collins s’est démené en vain (31 pts, 12 rbds), tout comme Trae Young (25 pts, 15 passes) et Kevin Huerter (28 pts, 7/11 à longue distance). Le Genevois a, lui, inscrit 8 points et capté 14 rebonds en 31 minutes passées sur le parquet.

Utah se fait peur

Rudy Gobert, auteur du dunk décisif doublé d’une très grande performance défensive dans le money-time, et Donovan Mitchell, qui a planté 35 points, ont permis au Jazz de s’imposer de justesse (108-109) à Cleveland, dans la nuit de dimanche à lundi.

Utah a mené de 15 points au début du quatrième quart-temps et pensait s’acheminer sur un succès tranquille dans l’Ohio. C’était sans compter sur Darius Garland (31 pts) qui a sonné la révolte, bien aidé par Jared Allen (17 pts, 11 rbds). Mais l’un comme l’autre ont eu le malheur de croiser la route de «Gobzilla» dans les deux dernières minutes.

Gobert décisif

«Je ne dis pas que j’aime ne pas toucher le ballon. Quoi qu’il en soit, je vais faire ce qu’il faut pour essayer d’avoir un impact sur le jeu et aider mon équipe à gagner. Est-ce que je veux le ballon? Oui. Est-ce que je pense que je devrais l’avoir? Oui, bien sûr. Mais je ne peux pas me plaindre sur le terrain. Je dois continuer à jouer et à aider mon équipe», a-t-il ajouté.