Basketball – Clint Capela et son coach excédés par l’arbitrage

La scène se déroule dans les dernières secondes de la rencontre entre Milwaukee et Atlanta, mercredi, en NBA. Ballon en main, De’Andre Hunter tente de déborder Kris Middleton en duel. Le joueur des Hawks est toutefois sanctionné d’une faute offensive pour un coup d’épaule un peu trop appuyé au goût des arbitres. Une décision qui va mettre hors de lui Clint Capela – que l’on voit faire des grands gestes sur la vidéo ci-dessous – et valoir une expulsion à son entraîneur Nate McMillan. «J’étais près aussi. C’était lui ou moi», a réagi le pivot genevois devant certains médias locaux.

«Je pense que l’action de De’Andre est la même qu’a réalisée Giannis à plusieurs reprises dans cette partie, s’est justifié Nate McMillan. La star grecque des Bucks a terminé avec 43 points et 17 lancers francs tentés. De son côté, Clint Capela a inscrit 11 points et capté 9 rebonds en 20 minutes pour un différentiel de +8. Au classement, Atlanta reste 10e de la conférence Est avec un bilan de 31 victoires pour 34 défaites et tout juste qualifié pour le play-in.