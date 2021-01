NBA : Clint Capela fait aussi bien que Shaquille O'Neal en 2004

Le Genevois, avec 27 points et 26 rebonds, a réalisé une performance majuscule lors de la victoire d’Atlanta contre Détroit dans la nuit de mercredi à jeudi (123-115 ap).

Clint Capela a brillé de mille feux lors de la victoire après prolongation d'Atlanta contre Détroit dans la nuit de mercredi à jeudi (123-115). Le Genevois (27 pts et 26 rbds) est le premier joueur depuis Shaquille O'Neal en 2004 à marquer plus de 25 points, prendre plus de 25 rebonds et réussir au moins 5 blocs. Auparavant, seuls Dikembe Mutombo, Patrick Ewing et Hakeem Olajuwon avaient réussi pareil exploit.

Si le pivot de 26 ans n'a pas battu son record de points (31), c'est la première fois qu'il est aussi performant au rebond. Il confirme donc qu'il est dans une forme étincelante, lui qui avait été l'auteur de 23 points et 15 rebonds il y a deux jours contre Minnesota, et 25 points et 15 rebonds samedi face aux Trail Blazers.

En l’absence de De’Andre Hunter, le Genevois n'a pas été le seul joueur déterminant du côté des Hawks. Avec respectivement 31 et 38 points, John Collins et Trae Young, ont aussi réalisé un grand match permettant à leur équipe d'enchaîner un deuxième succès consécutif, face à la lanterne rouge de la Conférence Est. Mais rien n’a été facile pour la franchise géorgienne qui était menée de 14 longueurs avant le quatrième quart-temps. Capela s’est montré décisif dans cette remontée, rétablissant la parité à moins de 6 secondes de la prolongation (106-106). Durant celle-ci, le Genevois a été déterminant en inscrivant 7 points. Avec 7 victoires contre 7 revers, Atlanta obtient donc un bilan équilibré.

Clint Capela dans ses œuvres. AFP

Les autres résultats Houston – Phoenix 103 – 109 Toronto – Miami 102 – 111 Golden State – San Antonio 121 – 99 LA Clippers – Sacramento 115 – 96 Minnesota – Orlando 96 – 97 Cleveland – Brooklyn 147 – 135 (ap) Indiana – Dallas 112 – 124 Philadelphie – Boston 117 – 109

Sexton monstrueux

Collin Sexton, de retour après avoir été blessé à une cheville, a marqué 42 points et assuré à lui tout seul mercredi la victoire en prolongations (147-135) des Cleveland Cavaliers face au «Big Three» des Brooklyn Nets, constitué de Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving.

C’était la première fois que les trois stars des Nets jouaient ensemble, après le transfert mi-janvier de Harden à Brooklyn en provenance de Houston.

Irving, qui a manqué sept matches pour raisons personnelles et quarantaine imposée après avoir violé le protocole anti-Covid, a eu beau terminer la rencontre avec 37 points, Harden sortir un triple-double (21 points, 10 rebonds et 12 passes décisives) et Durant marquer pas moins de 38 points et capter 12 rebonds, les Cavaliers étaient trop forts dans leur antre de la Rocket Mortgage Fieldhouse Arena.

Matches reportés

Le duel entre Portland et Memphis, prévu mercredi, a été reporté à cause de nombreux cas contacts de Covid-19 chez les joueurs, a déclaré la Ligue de basket nord-américaine mercredi, qui a également annoncé pour les mêmes raisons le report du match de vendredi entre Washington et Milwaukee. L’annonce du report de ces 16e et 17e matches de NBA cette saison, en raison de la pandémie, intervient le jour où l’instance a annoncé que 11 nouveaux joueurs avaient été testés positifs sur les 502 dépistés depuis le 13 janvier.

Selon le protocole de la NBA, tout joueur positif au coronavirus ou qui a été en contact proche avec une personne positive doit s’isoler et respecter une quarantaine. C’est pour cette raison que les Memphis Grizzlies n’ont pas été capables d’aligner les huit joueurs minimum requis pour disputer leur rencontre.

Un autre match prévu mercredi, entre Charlotte et Washington, avait été reporté dès lundi car les Wizards n’avaient là aussi pas suffisamment de joueurs disponibles. Avec celui de vendredi, prévu contre les Bucks de Milwaukee, les Wizards en sont désormais à six matches d’affilée reportés depuis le début de la saison, le 22 décembre.