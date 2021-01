NBA : Clint Capela fait aussi bien que Shaquille O'Neil en 2004

Le Genevois, avec 27 points et 26 rebonds, a réalisé une performance majuscule lors de la victoire d’Atlanta contre Détroit dans la nuit de mercredi à jeudi (123-115 ap).

Clint Capela a réussi une performance majuscule, lors de la victoire après prolongation d'Atlanta contre Détroit dans la nuit de mercredi à jeudi (123-115). Le Genevois (27 pts et 26 rbds) est le premier joueur depuis Shaquille O'Neil en 2004 à marquer plus de 25 points, prendre plus de 25 rebonds et réussir au moins 5 blocs. Auparavant, seuls Dikembe Mutombo, Patrick Ewing et Hakeem Olajuwon avaient réussi pareil exploit.