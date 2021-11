Basketball : Clint Capela irrésistible contre Charlotte

Le Genevois, meilleur joueur de son équipe, a été décisif lors du succès d’Atlanta contre les Hornets (115-105).

Grâce à une performance collective remarquable, les Hawks ont mis fin à la série de 5 succès consécutifs de Charlotte. Dans la nuit de samedi à dimanche, ils se sont imposés 115-105 sur leur parquet. Six joueurs d’Atlanta ont marqué au moins 15 points. Mais c’est bien Clint Capela qui est ressorti du lot à la State Farm Arena.

Avec 20 points (10/11 au tir), le Genevois a terminé meilleur marqueur de son équipe. Avec 15 ballons captés, le pivot de 27 ans a fini meilleur rebondeur de la partie. En seulement 24 minutes. Une performance majuscule pour permettre à la franchise géorgienne de décrocher une 4e victoire de rang. Dans le camp des Hornets, Miles Bridges (35 pts et 10 rebds), s’est retrouvé trop esseulé pour contrer le collectif des Hawks.

Un énorme Antetokounmpo

Mais c’est surtout Giannis Antetokounmpo qui a impressionné, en signant un «double-double-double» avec 32 points et 20 rebonds. Très autoritaire et se promenant dans la défense d’Orlando, le «Greek Freak» a également soigné sa ligne statistique, avec 5 passes décisives, 2 interceptions et 3 contres.