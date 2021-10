Basketball – Clint Capela ne rate pas ses débuts en NBA

Clint Capela n’a pas manqué ses débuts dans la saison. D’abord, son équipe des Atlanta Hawks a largement dominé les Dallas Mavericks, pour finir par s’imposer avec un écart de 26 points (113-87). Mais surtout, le pivot genevois de 27 ans est à créditer d’excellentes statistiques: 6 sur 6 au tir, pour un total de 12 points, et surtout 13 rebonds (dont 11 défensifs) et 2 blocks, le tout en à peine plus de 20 minutes de jeu. Il a terminé la rencontre avec un différentiel de +17.

Au vrai, ce match entre les Hawks et les Mavericks valait surtout – sur le papier – par le duel individuel qu’allaient se livrer les stars Trae Young (Atlanta) et Luka Doncic (Dallas). Mais on retiendra surtout la performance collective impressionnante des Hawks. A l’image du remplaçant Cam Reddish (20 pts), le banc a largement contribué à la victoire avec un apport de 44 points. Et l’équipe a montré qu’elle n’avait rien perdu des automatismes de la saison passée (31 passes).