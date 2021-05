Basketball - Clint Capela régale, les Hawks prennent l’avantage

Le pivot genevois a réussi son 49e double-double depuis le début de la saison. Getty Images via AFP

Grâce à un deuxième quart de feu, Atlanta a remporté l’acte III du premier tour des play-off de NBA contre New York. Devant les 15’743 spectateurs présents à la Philips Arena, les locaux ont dominé les Knicks 105-94 et mènent désormais 2-1 dans cette série qui se dispute au meilleur des 7 matches.

Capela, peu inspiré offensivement lors de l’acte II – 4 points – s’est monté cette fois bien plus prolifique: le pivot genevois a inscrit 13 points. Il a également fait honneur à son rang de meilleur rebondeur de la saison régulière avec 12 prises, ce qui lui permet de réaliser son premier double-double dans ces play-off, son 49e depuis le début de l’exercice. Terminant avec un différentiel de +15, Clint Capela a obtenu le meilleur bilan de son équipe.

Mais si les Hawks ont triomphé, ils le doivent principalement à leur force collective. Avec Capela, ils sont sept à avoir marqué 10 points ou plus: De’Andre Hunter (11 pts), John Collins (14), Bogdan Bogdanovic (15), Danilo Gallinari (12), Kevin Huerter (10) et l’inévitable Trae Young, auteur de 21 point et 14 passes décisives – dont une sur un alley-oop de Capela – ont tour participé activement à ce succès. Le meneur de 22 ans a prouvé une nouvelle fois qu’il était le leader offensif de la franchise géorgienne. «Il n’a pas vraiment de faiblesse. Il trouve un homme démarqué et si ce n’est pas le cas, il va lui-même au panier», a déclaré l’entraîneur Nate McMillan à propos de Young, qui s’était fait craché dessus par un fan des Knicks lors de l’acte II.

Après un début de match équilibré, Atlanta a fait la différence lors du deuxième quart, infligeant un partiel 22-5 aux New-Yorkais, pour ensuite ne plus jamais lâcher son os. Dans les rangs des Knicks, Derrick Rose, 30 points, s’est retrouvé trop seul pour contester la victoire des Hawks. Les deux équipes se retrouveront dimanche soir pour l’acte IV.

Boston se relance

Porté par un phénoménal Jayson Tatum, auteur de 50 points, les Celtics ont réduit l’écart dans leur série contre Brooklyn. Après deux défaites laissant augurer d’un «sweep» (coup de balai) en quatre matches, tant l’écart paraissait grand entre les deux équipes, les Celtics se sont imposés 125-119 sur leur parquet face aux Nets.

Tatum, qui n’avait cumulé que 31 points (9/32 aux tirs) lors des deux premières confrontations, a répondu de façon impressionnante avec 50 inscrits (16/30, 7 passes, 6 rbds). Les 11 qu’il a marqués dans les quatre dernières minutes du 3e quart-temps ont fait la différence, Boston abordant le dernier quart-temps en menant 96-84.

«J’ai essayé de me racheter»

«J’ai juste essayé d’être meilleur. J’ai eu deux matches difficiles, alors j’ai essayé de me racheter et de faire tout ce que je peux pour gagner», a commenté l’ailier de 23 ans, devenu le troisième plus jeune joueur de l’histoire à marquer au moins 50 points en play-offs, derrière Rick Barry (1967) et Michael Jordan (1986). A ses côtés, Tristan Thompson s’est démené dans la raquette (19 pts, 13 rbds), Marcus Smart a été efficace derrière l’arc (5/8, 23 pts), tout comme Evan Fournier (4/7, 17 pts).

En face, le «Big3» l’a été au deux-tiers: James Harden a réussi 41 points (10 passes) et Kevin Durant en ajouté 39 (9 rbds, 4 interceptions). Insuffisant toutefois, car Kyrie Irving n’a pas passé une bonne soirée (16 pts, 6/17 aux tirs).

Le meneur, qui n’a pas laissé un souvenir impérissable lors de ses deux années passées à Boston, avait mis sous tension les fans des C’s il y a deux jours, en parlant «du racisme subtil» dont ils peuvent faire preuve selon lui. Le Garden lui a évidemment répondu avec des huées et quelques noms d’oiseau à chaque fois qu’il avait le ballon. La salle n’était remplie qu’à 25% de sa capacité (4.700 fans). Dimanche elle sera pleine, et l’ambiance déjà électrique n’en sera que décuplée. Irving et les Nets sont prévenus.

Le réveil de Kawhi Leonard

Les Clippers étaient dos au mur après deux revers sur leur parquet et ils ont su réagir sur celui de Dallas (118-108), malgré une performance encore magistrale de Luka Doncic (44 pts, 9 passes, 9 rbds).

Le prodige slovène a commencé très fort, marquant 11 des 14 premiers points des Mavs, dont trois paniers à trois points. Comptant 19 longueurs de retard dans ce premier quart-temps, L.A. a su toutefois vite stopper l’hémorragie dans le sillage de Kawhi Leonard, terriblement adroit et qui a fini avec 36 points (13/17, 8 rbds).

Paul George (29 pts, 7 rbds) l’a bien secondé, tandis qu’en face Doncic n’a pas eu l’appui habituel de Kristaps Porzingis (9 pts) ou de Tim Hardaway Jr (12 pts).

«Nous n’avions pas d’autre choix que de nous remobiliser, de rester forts et ensemble. Nous sommes toujours menés 2-1 et nous devons continuer à nous battre», a appelé Paul.