Titularisé dans la cinq de base, Clint Capela a réalisé jusqu’ici sa meilleure prestation depuis le début de la saison avec 16 points (8/12 au tir), 16 rebonds, 3 interceptions et 2 contres en 31 minutes, pour un différentiel +/- positif (3). Seul point noir sur la ligne de statistiques du Genevois de 26 ans, ce vilain 0 sur 5 au lancer-franc – et 3 ballons perdus. Son leader Trae Young, bien qu’auteur de 16 points, n’a pas connu sa réussite habituelle (6/16).

Atlanta (4-2) laisse ainsi les commandes de la conférence Est aux Sixers de Philadelphie (5-1), qui ont confirmé leurs bonnes dispositions contre Charlotte (112-127). Parmi les autres rencontres de la nuit, Houston, sans James Harden (cheville), a battu Sacramento (102-94) avec un grand John Wall (28 points) et New Orleans a enfoncé un peu plus Toronto (116-120), qui connaît un début de saison plus compliqué que prévu.