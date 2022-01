Basketball - Clint Capela termine très fort l’année 2021

Photo d’illustration de Clint Capela (à gauche) et Trae Young.

Face à une formation elle aussi diminuée, Clint Capela et ses partenaires ont remonté un déficit de 15 points lors d’un 3e quart-temps qu’ils ont survolé (40-22). Le pivot genevois a été l’un des détonateurs – avec Trae Young (35 points) – de la «remontada» de son équipe avec 18 points, 23 rebonds – record cette saison – dont 11 offensifs et 4 contres. C’est la 23e fois de sa carrière que «CC» dépasse les 20 rebonds sur un match et la 8e avec les Hawks.